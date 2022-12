Lombardia 2023: Majorino, mentre gli altri si dividono noi facciamo percorso per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo creando un'alleanza forte, che avrà nella lista civica un contributo decisivo proprio perché terrà insieme esperienze diverse, provenienti dal mondo del civismo, degli enti locali, della società civile. E penso che sia un valore aggiunto tutto questo. Mentre gli altri si dividono, con il centrodestra che ha due candidati, e con un gran macello all'interno della Lega, noi stiamo dando vita a un percorso bello e importante per vincere. Siamo convinti che per la prima volta in tutti questi anni che la partita sia aperta". Lo ha detto il candidato alle elezioni regionali Lombarde Pierfrancesco Majorino, a margine del punto stampa organizzato a Palazzo Lombardia. Ha poi aggiunto, in merito la candidatura del consigliere regionale uscente di +Europa, Michele Usuelli, nella sua lista civica: "Contento del lavoro che stiamo facendo, abbiamo liste serie e competitive che in questi giorni verranno via via presentate e mi fa molto piacere la presenza di Usuelli, consigliere molto battagliero all'opposizione: potrà essere un bravissimo esponente della maggioranza che governerà in Regione Lombardia", ha concluso Majorino. (Rem)