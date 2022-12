Lombardia 2023: Majorino, +Europa? Porta aperta, spero siano nell'alleanza che stiamo costruendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono novità ma devo dire che ho avuto diverse occasioni per confrontarmi con Benedetto Della Vedova che è stato molto onesto intellettualmente. Mi auguro che maturi tra loro un confronto in modo tale da far sì che facciano parte pienamente dell'alleanza che stiamo costruendo. La porta con +Europa è assolutamente aperta". Lo ha detto il candidato alle elezioni regionali Lombarde Pierfrancesco Majorino, a margine del punto stampa organizzato a Palazzo Lombardia, commentando con i cronisti la posizione di +Europa in merito al sostegno alla sua candidatura. (Rem)