Cambogia: incendio al casinò, sale a 19 il bilancio delle vittime

- Sono 19 le persone morte a causa di un incendio scoppiato la scorsa notte all’interno dell’hotel-casinò Grand Diamond City di Poipet, in Cambogia, non lontano dal confine con la Thailandia. Lo ha reso noto la polizia locale. Nel frattempo il governo di Phom Penh ha aperto un’inchiesta sulle cause dell’incendio, che attualmente rimangono ignote. Secondo Sek Sokhom, capo del dipartimento d’informazione della provincia di Banteay Meanchey, il bilancio delle vittime potrebbe continuare a crescere nelle prossime ore, data anche la presenza di 60 persone ferite. L’incendio è durato oltre dodici ore. Il capo della polizia provinciale, Sithi Loh, ha fatto sapere che per domare le fiamme sono stati impiegati 360 vigili del fuoco e undici camion dei pompieri.(Fim)