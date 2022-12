Imprese: Banca popolare Sondrio cede 242,5 milioni di euro di sofferenze tramite cartolarizzazione Luzzatti Pop Npls 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di un più ampio programma di interventi sui crediti deteriorati e in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, in data 29 dicembre 2022 Banca popolare di Sondrio Spa ha concluso - insieme ad altri 14 Istituti partecipanti - l’operazione di cartolarizzazione multi-originator di sofferenze denominata “Luzzatti Pop Npls 2022”, per un valore lordo contabile complessivo di 545 milioni di euro. In particolare, l’istituto ha ceduto, con effetto economico dal primo gennaio 2022, un portafoglio di sofferenze del valore lordo pari a 242,5 milioni di euro al veicolo di cartolarizzazione denominato “Luzzatti Pop Npls 2022 Srl” costituito ai sensi della legge n. 130/1999, che, a sua volta, ha emesso, relativamente a Banca popolare di Sondrio, tre tranches di notes Abs per complessivi 65,71 milioni di euro (27,09 per cento del valore lordo dei crediti ceduti), di cui: una tranche senior pari a 56 milioni di euro, corrispondente al 23,09 per cento del valore lordo dei crediti ceduti, cui è stato assegnato rating pari a Baa1 e BBB+ da parte rispettivamente delle agenzie Moody’s e Arc Ratings. La tranche in questione, trattenuta da Banca popolare di Sondrio Spa, presenta caratteristiche strutturali di ammissibilità alla Gacs e, qualora tale garanzia statale venisse reintrodotta, le banche partecipanti valuteranno l’opportunità di avvalersene; una tranche mezzanine pari a 8,29 milioni di euro, corrispondente al 3,41 per cento del valore lordo dei crediti ceduti; una tranche junior pari a 1,42 milioni di euro, corrispondente allo 0,59 per cento del valore lordo dei crediti ceduti. (segue) (Rin)