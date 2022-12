Imprese: Banca popolare Sondrio cede 242,5 milioni di euro di sofferenze tramite cartolarizzazione Luzzatti Pop Npls 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di ottenere il deconsolidamento dei crediti ceduti, secondo quanto previsto dalla normativa di settore applicabile, il 95 per cento, rispettivamente, delle tranche mezzanine e junior, è stato collocato con successo presso investitori istituzionali. La Banca potrà, quindi, conseguire la derecognition del portafoglio delle sofferenze cedute. A seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio, l’Npl ratio lordo del gruppo, al 30 Settembre 2022 pari al 5,2 per cento, dopo l’operazione è stimato attestarsi in area 4,5 per cento. L’operazione è stata coordinata da Luzzatti Scpa; Intesa Sanpaolo Spa - Divisione Imi Corporate and Investment Banking ha agito in qualità di arranger e placement agent; Prelios Credit Servicing e Fire sono stati nominati special servicer del portafoglio ceduto; la divisione Master del gruppo Prelios agirà anche in qualità di master servicer; all’operazione hanno partecipato in qualità di consulenti legali Orrick Herrington and Sutcliffe Llp per le banche partecipanti e Chiomenti studio legale per gli arranger; partecipano infine all’operazione Banca Finint quale rappresentante dei noteholders, back-up servicer, calculation agent e corporate services provider nonché Bnp Paribas in qualità di account bank, agent bank, cash manager e paying agent. Anche con il perfezionamento di questa operazione la banca conferma la propria forza operativa e la capacità di affrontare le contingenze di un mercato sempre più mutevole; ciò nella salvaguardia degli interessi di tutti gli stakeholders e con la tranquillità assicurata dagli ampi margini di capitale di cui dispone, a garanzia del continuo sviluppo del business e del sostegno ai territori in cui opera. (Rin)