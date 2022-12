Venezia: Brugnaro, nel 2022 lavorato per giovani, decoro urbano e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di fine anno del comune di Venezia. "Efficientamento del bilancio, gestione del territorio, sicurezza, sinergia istituzionale e ascolto delle istanze dei cittadini, sono le direttrici che hanno guidato nel corso del 2022 l'agire dell'amministrazione comunale in un contesto di forte difficoltà, non solo economica ma anche sociale", ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. L'anno si chiude con un avanzo di 91 milioni di euro. "Il mio bilancio personale è davvero importante - ha poi proseguito Brugnaro - supportato dal grande ritorno di risultati. Continuiamo ad agire nell'ottica del buon senso, lavorando per il futuro dei nostri giovani, per il decoro urbano, per la sicurezza. Sono impegni che restano nella nostra agenda anche se dopo la pandemia alla crisi economica si è affiancato un forte incremento dei problemi sociali. Noi continuiamo a stare attenti per capire quali sviluppi avranno la crisi sanitaria e quella economica". (Rev)