Covid: Benigni, linea FI su vaccini sempre chiara e non cambierà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dall'inizio della pandemia, Forza Italia si è schierata dalla parte della scienza, a difesa della salute dei cittadini e della sicurezza sanitaria, promuovendo in tutte le sedi una battaglia a favore dei vaccini che rivendichiamo con orgoglio". Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio a seguito dell'informativa del ministro della Salute sul Covid. "La linea di Forza Italia sui vaccini è sempre stata chiara: non è mai cambiata e mai cambierà. Teniamo a trasmettere agli italiani, ancora una volta, un messaggio forte e chiaro: sì ai vaccini, sì alla scienza, sì alla quarta dose, in particolare per gli over 65 e i fragili. I vaccini sono la strada maestra, l'arma fornita dalla scienza per sconfiggere la pandemia e siamo certi che il Governo farà di tutto per tutelare la sicurezza sanitaria dei cittadini - ha continuato il parlamentare -. Mi permetto di ringraziare il nostro assessore alla sanità in regione Lombardia, Guido Bertolaso, che - ancora una volta - ha saputo intervenire con prontezza, rendendo obbligatori i tamponi antigenici Covid-19 per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia già dal 26 dicembre, e apprezziamo come il ministro Schillaci abbia esteso quest'obbligo su tutto il territorio nazionale. Noi - ha concluso Benigni - confidiamo nella prontezza degli interventi del nostro governo, ai quali Forza Italia darà pieno e leale supporto nelle iniziative e nei messaggi che verranno trasmessi agli italiani, sicuri che la strada maestra per continuare a garantire la nostra libertà sia una e soltanto una: la vaccinazione". (Rin)