Venezia: Brugnaro su contributo d'accesso, obiettivo non è fare cassa

- Durante la conferenza stampa Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, è tornato sulla questione del contributo d'accesso. "Da oltre 40 anni - ha spiegato - si parla della necessità di regolamentare i flussi turistici a Venezia, con una gestione a favore dei residenti, dei lavoratori e degli stessi visitatori. Con il tempo e le dovute correzioni raggiungeremo il traguardo, ma confermo che l'obiettivo non è quello di fare cassa. Non ci sarà alcuna invasione della privacy, i controlli saranno adeguati". Rispetto invece al contributo d'imbarco, "c'è una legge dello Stato che ci permette di agire in questa direzione, ognuno ha il proprio dovere e responsabilità, noi agiremo con trasparenza a tutela della cosa pubblica. Avremo modo di verificare le modalità con Save, come sempre sosterremo la crescita dell'aeroporto", ha poi concluso il sindaco veneziano. (Rev)