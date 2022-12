Urbanistica: assessore Roma, buone notizie per recupero del San Michele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente buone notizie per l'Istituto romano del San Michele. È stato firmato, infatti, il permesso a costruire che consentirà la riqualificazione della struttura del Municipio Roma VIII, un patrimonio immenso con una superficie di circa 120mila metri quadri che raccoglie complessivamente 12 edifici. Il recupero di tre di questi immobili, effettuato da parte di Ater, consentirà la realizzazione 49 nuove unità abitative". È quanto ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia intervenendo al convegno "Cosa succede in città - Nuovi scenari per le trasformazioni urbane a seguito del trasferimento da parte della Regione Lazio di competenze e poteri a Roma Capitale" attualmente in corso presso la sede della Regione Lazio.(Com)