Nord Macedonia: ricerca Demostat, cittadini consapevoli effetti dannosi disinformazione

- I cittadini della Macedonia del Nord sono consapevoli degli effetti dannosi delle fake news e credono che il loro scopo sia diffondere false speranze e propaganda, creando una realtà parallela per distogliere l'attenzione dai problemi reali. Lo riporta l'ultima analisi del centro di ricerca Demostat, secondo cui gli intervistati hanno affermato che il motivo della diffusione di notizie false sono interessi commerciali, vantaggi finanziari e la manipolazione dell'elettorato. I cittadini macedoni ritengono che i media siano in gran parte responsabili della diffusione di notizie false e che la responsabilità ricada sui giornalisti, gli editori e i proprietari dei media. Lo spazio online dei media, che non è regolamentato, viene evidenziato come un problema, poiché gran parte di questi distribuisce informazioni e notizie false non verificate su argomenti di interesse pubblico. La maggior parte degli intervistati afferma inoltre di non riconoscere così facilmente le fake news e sottolinea che raramente controlla le fonti. L'analisi ha infine rilevato che la maggioranza del campione preso in esame ritiene che questo settore debba essere regolamentato dallo Stato, che chi diffonde fake news debba essere sanzionato e che si debba aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini, ad esempio introducendo l'alfabetizzazione mediatica come materia obbligatoria nelle scuole. (Seb)