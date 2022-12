Governo: Foti (Fd'I), non fa propaganda, impegnato a dare risposte a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "non fa propaganda, ma è impegnato sin dal giorno dell'insediamento a dare risposte agli italiani. E' un esecutivo che lavora con concretezza e serietà. Se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio sarebbe bastato collegarsi alla conferenza stampa di fine anno tenuta oggi dal premier Giorgia Meloni. Tre ore di confronto a viso aperto, senza sconti, con la stampa, 45 domande, toccati tutti i temi: dall'economia alla politica estera. Un record rispetto agli ex presidenti del Consiglio. Il premier conferma, senza ambiguità, la collocazione dell'Italia al fianco di Kiev nella battaglia per la difesa della libertà dei popoli. Così come appare chiarissimo l'orizzonte delle scelte economiche: meno tasse e vincoli per chi produce lavoro e ricchezza. Senza rinunciare alla madre di tutte le riforme: il presidenzialismo. Siamo orgogliosi di una squadra di governo che non perde occasione per smentire gufi e balle della sinistra". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)