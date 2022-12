Covid: Gelmini (Azione-Iv), gestione fallimentare di pandemia e di trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte ad una gestione fallimentare della pandemia e anche della trasparenza" sui numeri. Lo ha detto in Aula la senatrice di Azione-Italia viva, Mariastella Gelmini, nel dibattito seguito alla informativa del ministro della Salute Orazio Schillaci sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina. A Malpensa risulta che "un visitatore su due proveniente dalla Cina sia affetto da Covid", ha osservato per poi aggiungere: "Non vogliamo cedere all'allarmismo". Per Gelmini non è chiaro cosa il governo "farà per garantire la quarta dose" di vaccino. E rivolgendosi al ministro ha concluso: "Non ci sentiamo rassicurati dalle sue parole" a causa della "sfiducia di larga parte della sua maggioranza nei confronti della scienza". (Rin)