Covid: Schillaci, serve raccordo Ue per limitare afflusso positivi da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i passeggeri provenienti dalla Cina attraverso voli indiretti che hanno fatto scalo in Paesi dell’area Schengen, “è necessario un raccordo in sede Ue per prendere una decisione comune che possa servire a limitare l’afflusso di persone positive dal paese asiatico”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’informativa in Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina. (Rin)