Russia: Putin ratifica responsabilità penale per promozione di sabotaggi

- Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato oggi un decreto che stabilisce la responsabilità penale, con una pena massima di reclusione a vita, per promozione di sabotaggi. È quanto risulta dal documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In particolare, la legge aggiunge al Codice penale russo nuovi articoli, che prevedono la responsabilità per promozione degli atti di sabotaggio, qualsiasi coinvolgimento in sabotaggi, incluso il finanziamento, e appelli a commetterli. Il decreto introduce come pena la reclusione da otto a quindici anni con una multa da 300 mila (3,9 mila euro) a 700 mila rubli (9,2 mila euro). Per lo stesso reato commesso utilizzando la posizione ufficiale si potrebbe rischiare una reclusione a vita. (Rum)