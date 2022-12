Giustizia: Cafiero De Raho (M5s), su intercettazioni Meloni fa volutamente confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle intercettazioni "la presidente Meloni oggi nella sua conferenza stampa ha fatto volutamente confusione per non rendere conto del piano del governo che intende compiere un complessivo indebolimento del sistema penale che garantirà una sostanziale impunità riguardo ai reati dei colletti bianchi. La presidente ha parlato solo di eventuali abusi nella diffusione sui media del contenuto delle intercettazioni, una questione che è già stata disciplinata normativamente in maniera rigorosa. Ma se altri abusi avvengono, certamente bisogna far rispettare le regole. Qui però la questione è diversa. Le intercettazioni sono l'unico strumento indispensabile per contrastare mafie e corruzione, quest'ultima è una minaccia per lo stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, come affermano gli stati europei nella Convenzione contro la corruzione. Il ministro della Giustizia Nordio, invece, ha detto con molta chiarezza che, a suo dire, in Italia si fa un uso eccessivo delle intercettazioni, che è sopravvalutata la loro utilità nei processi e che lo Stato spende troppo per questo strumento. La presidente Meloni è d'accordo? Evidentemente sì, visto che non perde occasione per elogiare il suo ministro della Giustizia. Ma se nella conferenza stampa di fine anno parla d'altro non fa un buon servizio ai cittadini". Lo afferma in una nota il deputato del Movimento cinque stelle, Federico Cafiero De Raho, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera. (Com)