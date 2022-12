Germania: fonti “Nova”, talpa russa nel Bnd potrebbe aver lavorato nell'intelligence geospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “talpa” della Russia nel Servizio federale per le informazioni (Bnd) potrebbe aver lavorato nell'intelligence geospaziale, settore in cui “nessuno batte i tedeschi”. È quanto riferito ad “Agenzia Nova” da fonti a conoscenza della questione. Il servizio segreto esterno della Germania ha individuato nelle proprie fila un agente che avrebbe trasmesso informazioni a un'agenzia di intelligence russa. La spia è stata arrestata su mandato della Procura generale federale (Gba) con l’accusa di tradimento. Sotto ricatto, l’agente potrebbe aver collaborato con il Servizio per le informazioni internazionale (Svr), l’agenzia di intelligence esterna di Mosca, fornendo materiale coperto da segreto di Stato sulla situazione in Ucraina, sulla Russia e dati dei servizi segreti di Paesi alleati della Germania. Il Bnd mantiene la massima riservatezza sulla questione, perché le indagini sono ancora in corso e per non fornire ulteriori informazioni a Mosca. Non è nota la funzione svolta dalla talpa nel servizio prima della cattura. Secondo il quotidiano “Die Welt” e il settimanale “Der Spiegel”, l'agente sarebbe stato un capo sezione nel dipartimento per la ricognizione tecnica, tra le cui attività rientrano le intercettazioni di telecomunicazioni all’estero. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il Bnd ha fornito alle autorità del Paese aggredito fotografie satellitari sul dispiegamento e i movimenti delle truppe russe. (Res)