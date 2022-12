Israele: ambasciatrice in Francia si dimette in protesta contro nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice dello Stato di Israele in Francia, Yael German, ha annunciato le dimissioni dal suo incarico per protestare contro il nuovo governo di destra guidato da Benjamin Netanyahu presentato oggi alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano). "Purtroppo, il governo che avete fondato e guidato, compresi i rappresentanti dei partiti le cui posizioni estreme sono espresse nelle posizioni fondamentali del governo, nelle sue politiche e nelle sue dichiarazioni sulla legislazione, non sono validi ai miei occhi", ha scritto German in messaggio al leader del Likud Netanyahu. (segue) (Res)