Israele: ambasciatrice in Francia si dimette in protesta contro nuovo governo (2)

- German ha servito fino al 2013 in qualità di sindaco della città Herziliya per poi militare nel partito di centro sinistra Yesh Atid, servendo come ministro della Salute. La sua nomina ad ambasciatrice in Francia è stata decisa da Yair Lapid nel 2021 in qualità di ministro degli Affari esteri. Almeno 100 tra ex diplomatici e ambasciatori hanno inviato una lettera a Netanyahu avvertendo il possibile danno alla posizione di Israele a livello internazionale provocato dalle politiche di estrema destra del nuovo governo. (Res)