Germania: indagata ex guardia del campo di concentramento di Sachsenhausen, ha 98 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex guardia del campo di concentramento di Sachsenhausen, che oggi ha 98 anni, è indagata dalla procura di Giessen per sospetto concorso in omicidio. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, la magistratura ha avocato a sé per competenza territoriale l’inchiesta avviata dalla procura di Neuruppin. Il 98enne servì nel lager dal 1943 al 1945 e, qualora i sospetti a suo carico venissero confermati, potrebbe subire un processo nel prossimo anno. L’inchiesta sull’ex guardia di Sachsenhausen rientra tra le cinque su altrettanti presunti criminali nazisti avviate dalle procure di Erfurt, Coburgo, Amburgo e Neuruppin. Il 20 dicembre scorso, il tribunale di Itzehoe ha condannato a una pena di due anni di reclusione con la condizionale una 97enne che, tra il 1943 e il 1945, lavorò come dattilografa nel campo di concentramento di Stutthof, oggi Sztutowo in Polonia. L’anziana, che ha presentato ricorso contro la sentenza, è stata riconosciuta colpevole di concorso in omicidio e tentato omicidio. A giugno, il tribunale di Neuruppin aveva condannato a cinque anni di carcere un ex guardia delle SS di 101 anni, in servizio nel lager di Sachsenhausen dal 1941 al 1945. (Geb)