Autonomia: Stefani (Lega), ddl grande passo per Paese e per Veneto

- Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata "è stato ufficialmente trasmesso alla presidenza del Consiglio entro la fine dell’anno e, con l’approvazione della finanziaria, sarà avviata la costituzione della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La Lega dimostra come sempre di passare dalle parole ai fatti: il 2023 sarà l’anno dell’Autonomia. La promessa è stata mantenuta e porterà enorme beneficio a tutto il Paese. Una grande vittoria per il Veneto che da sempre la chiede a gran voce, come ha espresso chiaramente con il referendum consultivo del 2017". Lo dichiara in una nota il deputato Alberto Stefani, coordinatore della Lega in Veneto. (Com)