Speciale infrastrutture: Salvini, 2023 sarà anno dei cantieri in attesa del nuovo Codice appalti

23 luglio 2021

- Il 2023 “sarà l’anno dei cantieri. Da una parte per gli effetti dei fondi Anas sbloccati dal Cipess (4,55 miliardi per opere da Nord a Sud), dall’altra per l’attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare burocrazia e velocizzare i lavori”. È questa – si legge in una nota – l’ambizione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. “È previsto anche un significativo incremento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (1,8 miliardi), in netta discontinuità rispetto al passato”, si legge ancora. “Su impulso del Mit sono state liberate risorse significative e che garantiranno un forte impatto anche sul fronte occupazionale. A partire da gennaio partiranno appalti per una serie di opere Anas in tutta Italia (attese e richieste dai territori) e che sono state completamente finanziate”, conclude la nota. (Rin)