Speciale infrastrutture: Energia, Spagna, Endesa mette in funzione tre nuovi impianti solari in Castiglia La Mancia

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha messo in funzione gli impianti solari Calatrava I, Ninobe 3 e Ibereléctrica I, con una capacità totale di 66,85 megawatt nel comune di Manzanares, in Castiglia-La Mancia. Gli impianti produrranno 137 gigawattora all'anno, evitando l'emissione di 112 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno. Secondo quanto riferito in un comunicato, Endesa ha investito 57 milioni di euro nella costruzione di queste nuove infrastrutture rinnovabili, che hanno dato lavoro a più di 250 persone durante la loro realizzazione, promuovendo l'occupazione locale. In Castiglia-La Mancia, Endesa ha in funzione i parchi eolici Motilla e Campillo II e III a Cuenca, e i parchi Caldereros, Pena e Picazo a Guadalajara, oltre a quattro impianti solari attualmente in costruzione: Calatrava e La Revuelta a Manzanares ed Encina al Sol ed Estrella Solar a Puertollano. (Spm)