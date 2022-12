Speciale infrastrutture: Israele, Netanyahu, obiettivo governo fermare programma nucleare iraniano e ripristino sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermare il programma nucleare iraniano, sviluppare le infrastrutture statali, ripristinare la sicurezza interna dello Stato di Israele. Questi i tre pilastri del 37esimo governo israeliano illustrati dal premier Benjamin Netanyahu alla Knesset (il parlamento monocamerale dello Stato ebraico) riunita per votare la fiducia al nuovo esecutivo. Nel suo breve discorso prima di presentare la lista dei 30 ministri del nuovo esecutivo, Netanyahu ha affermato anche che il suo governo combatterà l'aumento del costo della vita e migliorerà l'istruzione. Come osservato dal quotidiano “The Times of Israel”, le osservazioni di Netanyahu sono state interrotte da grida e slogan contro il governo della destra dai banchi dell’opposizione che ha portato anche all’allontanamento di alcuni parlamentari del partito Yesh Atid del premier uscente, Yair Lapid. Nel suo intervento, Netanyahu ha accusato i deputati dell’opposizione di non accettare i risultati delle elezioni generali del primo novembre. "Membri della Knesset, non devo sentire le vostre grida per sapere che abbiamo alcuni disaccordi", ha affermato Netanyahu, "ma su alcune cose siamo d'accordo". "Perdere le elezioni non è la fine della democrazia, è l'essenza della democrazia", ha aggiunto. "In una democrazia, non scavalchiamo le recinzioni del Campidoglio e non scavalchiamo le recinzioni della Knesset". (Res)