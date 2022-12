Piemonte: Garante detenuti, 25 milioni per carceri minorili e 1 milione per manutenzioni strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno 1 milione di euro per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle carceri. Abbiamo poi un intervento straordinario sul minorile da 25 milioni di euro. Lo ha annunciato il Garante dei detenuti del Piemonte Bruno Mellano, a margine della presentazione del VII Dossier sugli spazi del carcere contemporaneo, che si è svolta oggi nella Sala Bandiere del Consiglio regionale. "La richiesta dei garanti e di fare prima un monitoraggio attento e puntuale degli spazi reali prima di costruire nuove strutture - ha continuato Mellano -. Nelle nostre carceri abbiamo spazi inutilizzati o utilizzati male. Allora prima di prevedere nuove costruzioni o progettazioni innovative, occorre fare un monitoraggio e una valutazione. Mentre sul minorile, chiediamo un’attenta progettazione architettonica e urbanistica per il Ferrante Aporti", ha concluso. (Rpi)