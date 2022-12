Covid: Schillaci, convocata per domani Unità di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare il monitoraggio sull’evoluzione epidemiologica derivante dai potenziali rischi legati alla situazione creatasi nella Repubblica Popolare Cinese, “ho provveduto a convocare per la giornata di domani l’Unità di crisi quale osservatorio del ministero sulla materia”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’informativa in Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina. (Rin)