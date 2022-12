Venezia: donate alla città 105 opere di arte contemporanea dal valore di oltre 17 milione di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale ha accettato di ricevere la donazione della collezione Gemma De Angelis Testa composta da 105 opere d'arte contemporanea dal valore di oltre 17 milioni di euro. Le opere andranno ad aggiungersi a quelle già presenti della collezione della galleria d'Arte Moderna di Ca' Pesaro e verranno esposte al pubblico in primavera. "Sono davvero felice di festeggiare questa donazione con la città di Venezia, che ringrazio per aver reso semplice questa operazione grazie anche alla preziosa collaborazione di degli storici dell'arte Gabriella Belli e Gianfranco Maraniello. Ho visitato per la prima volta Venezia nel 1970 in occasione della Biennale d'Arte Contemporanea. Questa città mi ha regalato moltissime emozioni e proprio qui ho fatto gli incontri più importanti della mia vita: con l'arte contemporanea e con mio marito. Nel 1980 ho acquistato la prima opera della mia collezione, che negli anni si è via via arricchita. Spero che altri collezionisti seguano il mio esempio e che il nostro Paese possa arricchirsi presto di molti altri musei di Arte contemporanea" ha commentato Gemma De Angelis Testa. "Il regalo che oggi viene fatto alla città resterà alle nuove generazioni. L'invito che vorrei rivolgere a tutti coloro che ne hanno la possibilità è di donare: è un gesto di generosità che va a beneficio di tutta la collettività" ha aggiunto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. (Rev)