Serbia-Kosovo: patriarca Porfirije, tensioni possono aprire strade che nessuno vuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni in Kosovo hanno raggiunto “un punto da cui si possono aprire strade che nessuno vuole”. Lo ha detto oggi il patriarca Porfirije, capo della Chiesa serba ortodossa, in una conferenza stampa congiunta con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Porfirije ha osservato che queste strade “possono portare lontano dalla pace e dall'equilibrio necessario”. Il patriarca ha poi detto di pregare per tutti i popoli del mondo, per la pace, la comprensione reciproca, la convivenza tra albanesi e serbi (in Kosovo), "perché è un fatto certo che solo noi, con i nostri sforzi, possiamo capirci meglio". “Dio non voglia che ci siano conflitti armati, perché non porterebbero del bene a nessuno", ha aggiunto il patriarca. A proposito del divieto di ingresso in Kosovo nei suoi confronti attuato ieri dalle autorità di Pristina, Porfirije ha sottolineato che “ieri è stato un giorno molto triste” non solo per lui, ma anche per i monaci, le monache e il clero che attendevano con gioia l’arrivo del capo spirituale della loro Chiesa. (segue) (Seb)