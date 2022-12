Governo: Covid, Russia e Ucraina e energia al centro della conferenza stampa di Meloni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni ha parlato anche di Qatargate. "L’impressione è che si debba andare sino in fondo senza fare sconti. Il rischio è che alcune istituzioni siano troppo permeabili agli interessi stranieri. Non credo che istituzioni di ogni ordine e grado debbano accettare una vulnerabilità e fondamentale sarà la risposta delle istituzioni europee”, ha detto Meloni aggiungendo: "Mi infastidisce che il Qatargate venga definito 'un Italian job', come se fosse una macchia sulla nostra nazione. Non è una questione solo italiana: riguarda belgi, greci ed esponenti di altre nazioni. Semmai è un tema che riguarda un partito, magari è un ‘socialist job’ ma non riguarda l’Italia". Venendo poi alla Libia, Meloni ha ricordato come la stabilizzazione del Paese sia un tema cruciale per l'Italia. “Ho incontrato il ministro degli Esteri (Najla el Mangoush), parlato due volte con il primo ministro (Abdulhamid) Dabaiba e affrontato il tema con i nostri interlocutori, compreso il presidente (degli Stati Uniti) Joe Biden. L’Italia sta coadiuvando il dibattito e con le autorità del Paese nordafricano si sta parlando anche del “contrasto agli scafisti e ai flussi irregolari”. Le proteste in Iran, poi, con un riferimento particolare alla giocatrice di scacchi Sara Khadim che ha partecipato al mondiale in Kazakhstan togliendosi il velo al cospetto del mondo: "Sono stata colpita dalla storia della campionessa, mi ha fatto riflettere sul valore della libertà. Siamo abituati alle scelte simboliche, ma non sempre queste hanno certi riflessi. Quello che sta accadendo in Iran per noi è inaccettabile e l’Italia non intende tollerarlo oltre". (segue) (Rin)