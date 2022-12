Governo: Covid, Russia e Ucraina e energia al centro della conferenza stampa di Meloni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Meloni anche un passaggio sulla riforma del sistema istituzionale. Il presidente ha chiarito come sia interessata "ad una forma di presidenzialismo, che è una mia priorità. Una riforma delle istituzioni che dia stabilità e governi frutto delle indicazioni popolari può solo fare bene all’Italia”, ha chiarito ribadendo di voler fare una “legge ampiamente condivisa e per questo siamo partiti dal semipresidenzialismo alla francese ma di modelli ce ne sono diversi e si possono anche inventare. Ma bisogna capire la volontà. Non sarò così sprovveduta da non cogliere atteggiamenti dilatori sulla riforma del presidenzialismo". Sulla vicenda del Mes, per Meloni, "la questione della ratifica della riforma da parte dell’Italia è secondaria: la questione è se si vogliono tenere bloccate decine di miliardi di euro che nessuno utilizza. Il tema è, atteso che l’Italia non accederà mai al Mes sinché io conto qualcosa, purtroppo temo che neanche gli altri accederanno. Dopo la Grecia il Mes non è stato attivato da nessuno. Che la riforma entri in porto o meno, quel fondo non verrà utilizzato: le condizionalità sono troppo stringenti e il Mes è un credibile privilegiato, e questo vuol dire che il prestito ricevuto dal Mes lo devi restituire prima del resto e riguarda la spendibilità dei titoli di Stato". (Rin)