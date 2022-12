Paesi Bassi: autorità potranno espellere richiedenti asilo russi che sfuggono a mobilitazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dei Paesi Bassi possono espellere i cittadini russi che chiedono asilo per sfuggire alla mobilitazione militare forzata. Come ha annunciato il segretario di Stato Eric van der Burg, il servizio immigrazione olandese (Ind) può elaborare le domande di asilo dei russi e respingerle. Secondo il ministero della Giustizia e della sicurezza olandese, i cittadini russi in questione "non devono più temere di essere richiamati per le operazioni militari". Questo perché il "dicastero della Difesa russo ha annunciato che la mobilitazione è stata completata e ha incaricato le unità militari di interrompere i lavori di mobilitazione a partire dal 31 ottobre", ha scritto il ministero olandese. (Beb)