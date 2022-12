Fvg: assessore Autonomie, elezioni regionali e comunali 2 e 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà adottata entro il primo febbraio la delibera che fisserà ufficialmente la data delle prossime elezioni regionali e comunali in Friuli Venezia Giulia domenica 2 e lunedì 3 aprile. Lo ha annunciato l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che oggi ha presentato un'apposita generalità nel corso della riunione di Giunta regionale. “Una decisione che porta a un evidente risparmio di costi e che punta a favorire una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi democratici di scelta delle amministrazioni locali”, ha spiegato Roberti. Nel 2023 andranno al voto 19 Comuni della Regione, tra i quali Udine e Sacile con popolazione superiore a 15 mila abitanti, per i quali l’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 16 aprile. In base alla legge regionale 21 del 2004, i sindaci dei Comuni con più di tremila abitanti sono ineleggibili alla carica di consigliere regionale. “Per potersi candidare – ricorda Roberti, cui spetta convocare i comizi per le elezioni comunali entro il 50mo giorno antecedente la data delle elezioni – gli stessi devono cessare delle funzioni almeno 90 giorni prima della scadenza della legislatura ovvero entro il 29 gennaio. Inoltre, il prossimo Consiglio regionale sarà composto da 48 consiglieri. Lo Statuto speciale della Regione, modificato con legge costituzionale 1 del 2013, prevede infatti che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in ragione di uno ogni 25 mila abitanti o frazione superiori a 10 mila. Secondo l'ultima rilevazione ufficiale dell'Istat, aggiornata al 31 dicembre 2021, gli abitanti del Friuli Venezia Giulia sono 1.194.647. “L'Aula sarà formata da 46 persone elette nelle cinque circoscrizioni alle quali - precisa Roberti - si aggiungeranno il candidato eletto presidente e il candidato presidente che avrà ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore”.(Frt)