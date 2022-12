Veneto: inaugurata nuova cittadella della salute di Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una punta di orgoglio, da trevigiano, e con molta emozione, ho partecipato stamattina all'inaugurazione della nuova Cittadella della Salute di Treviso, con l'apertura del suo polo nevralgico (l'Edificio 29 su sei piani per 60 mila metri quadrati di superficie, 2.400 locali, 25 sale operatorie) adiacente all'attuale ospedale Ca' Foncello. L'investimento è importante, 271 milioni di euro. 450 i posti letto". Lo scrive sui social Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Inaugurare un nuovo ospedale – prosegue - è offrire al territorio servizi d'eccellenza, in una sede all'avanguardia in cui i nostri sanitari possano lavorare in modo sicuro e sempre più efficace. Nel 2022, nella sanità veneta sono state assunte oltre 5.220 unità, con un saldo positivo rispetto ai pensionamenti di 212 professionisti. Entro il 2025, saranno assunti i 609 diplomandi della Scuola regionale di Medicina Generale". "Lo dico - sottolinea - perché è importante che questo nuovo ospedale funzioni a pieno ritmo, collegato alla nuova Facoltà di Medicina operativa da quest'anno a Treviso (con un investimento regionale di oltre 28 milioni in 15 anni) e a servizio di un territorio che sempre più deve diventare nevralgico per l'intero Veneto". (Rev)