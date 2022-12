Lavoro: Silvestri (M5s), dopo mannaia su vulnerabili, ora anche sui sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa rabbia sentire dire a un presidente del Consiglio “che gli sforzi personali ed economici di genitori e studenti non possono essere ripagati con un lavoro che regali delle soddisfazioni, che bisogna fare qualsiasi cosa pur di tirare avanti. Dopo aver fatto calare la mannaia sui vulnerabili, ora il governo se la prende anche con i sogni di tanti ragazzi che stanno studiando duramente per costruirsi un futuro migliore". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle. "Giorgia Meloni dovrebbe avere maggiore rispetto quando parla della dignità del lavoro e della possibilità che regali delle soddisfazioni. Probabilmente i suoi vent'anni in politica non le fanno più vedere il Paese reale e i bisogni dei cittadini. Purtroppo per lei non basta istituire una scatola vuota come il ministero del Merito, poi bisogna sapere cosa metterci dentro", conclude. (Rin)