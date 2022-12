Veneto: nel 2022 settore moda recupera valori pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il settore della moda "in Veneto conta 9.500 unità produttive (17,6 per cento del totale manifatturiero regionale), 7.626 unità della distribuzione, fattura 18 miliardi di euro, assorbe quasi 100 mila addetti ed esporta per un valore di oltre 9 miliardi di euro, dato, quest'ultimo che rende la moda, dopo la meccanica, il settore trainante le esportazioni della regione". Queste le parole di Roberto Bottoli, coordinatore del Tavolo Veneto della Moda. "Ma non solo – ha poi aggiunto Bottoli - il comparto, insieme alla meccanica e alle produzioni chimiche, è anche il settore che contribuisce in misura più rilevante al surplus della bilancia commerciale regionale. E a questi dati si devono aggiungere quelli del commercio non solo per i fatturati interni ma anche come veicolo promozionale del Made In Italy tramite i milioni di turisti che visitano il nostro Paese".