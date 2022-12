Veneto: nel 2022 settore moda recupera valori pre pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è mai facile fare un bilancio di fine anno su un settore così diversificato che comprende la filiera del tessile, della confezione, il calzaturiero, l'occhialeria, gli accessori e tutte le attività complementari quali stampa, ricamo, lavaggi e trattamenti speciali e un'infinità di altre varianti", ha spiegato. "Se la disoccupazione nel 2022 scende al 4,1 (contro il 4,7 del 2021) le assunzioni nei settori moda crescono mediamente del 50 per cento rispetto al 2021, recuperando il crollo del biennio 2019-2020. L'altro dato interessante è che il settore garantisce ampia occupazione femminile: le assunzioni di personale femminile superano di oltre il 40 per cento quelle del personale maschile", ha poi concluso. Per il settore della moda rimangono aperte le questioni del made in Italy, della sostenibilità, della carenza di figure da inserire per sopperire ai pensionamenti o alla nascita di nuove professionalità, della concorrenza e dello sfruttamento, oltre ai temi legati a questo momento di crisi come quello energetico. (Rev)