Violenza donne: presidente Municipio XV-Fillea Cgil, vandalizzata panchina rossa a parco Volusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo che definire quanto accaduto nelle ultime ore al Parco Volusia un atto ignobile, un gesto che, a nome di tutta la Comunità del Municipio XV e della Fillea Cgil di Roma e Lazio, intendiamo condannare fermamente. La panchina era stata donata dall'organizzazione sindacale e installata lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Così in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e Benedetto Truppa, segretario generale della Fillea Cgil di Roma e Lazio. "Un simbolo volto a sensibilizzare la cittadinanza su un'emergenza, quella della violenza di genere, che ci riguarda tutti ogni giorno, ma anche uno strumento utile a informare; su tutte le panchine rosse installate o pitturate lo scorso mese nei quartieri di Roma Nord era infatti stato apposto il numero di emergenza 1522. Un atto vile che certo non ci fermerà. Riposizioneremo quella panchina, ma soprattutto proseguiremo a lavorare su due temi che ci stanno davvero a cuore, la tutela delle donne e il rispetto dei beni comuni e condivisi", concludono.(Com)