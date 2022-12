Infrastrutture: Aspi, al via lavori per realizzazione opere Prevam a San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso positivamente l’iter di consegna dei lavori relativi alle opere Prevam - Progetto di restauro e valorizzazione ambientale - connesso alla Variante di Valico, da realizzare nei territori dei comuni di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. A partire dal mese di gennaio Autostrade per l’Italia - riferisce una nota - avvierà infatti le attività propedeutiche per il programma di interventi, del valore complessivo di circa 28 milioni di euro, progettato di concerto con le istituzioni locali per contribuire al miglioramento della viabilità cittadina e dell’assetto paesaggistico del territorio. Nel comune di Castiglione dei Pepoli, il progetto prevede la realizzazione della nuova strada che collegherà la stazione di Badia alla località di Sparvo, aprendo così la possibilità di avere future nuove aree produttive adiacenti al casello e la riqualificazione del borgo di Badia, la sistemazione di un movimento franoso, oltre alla realizzazione di opere di arredo urbano sempre a Badia. A partire dal mese di gennaio, inoltre, nello stesso territorio saranno avviate ulteriori opere previste nell’ambito del progetto Prevam, del valore di circa 2,7 milioni di euro. Tra queste, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, il miglioramento di alcune viabilità cittadine, come l’accesso all’area artigianale di Roncobilaccio, e la riqualifica delle barriere di sicurezza di tre ponti storici. (segue) (Rin)