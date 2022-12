Torino: Pella (FI), orgoglioso di aver contributo a accelerazione su Commissario Parco salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono orgoglioso di aver contribuito a questa accelerazione, dimostrando che il lavoro di squadra è la chiave di ogni successo. Lo ha affermato il parlamentare di Forza Italia Roberto Pella commentando il via libera al Commissario straordinario per la Città del la salute di Torino. "Continuiamo a impegnarci senza sosta per lo sviluppo dei nostri territori al fine di renderli sempre più attrattivi per gli investimenti e competitivi. Ringrazio il presidente Cirio per aver dato priorità a questo tema, ribadendo il proprio massimo e costante impegno su un tema di rilevanza per la Salute Pubblica dei cittadini piemontesi e italiani, oltre che di sviluppo e crescita", ha concluso Pella. (Rpi)