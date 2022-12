Legge Bilancio: Cottarelli, nessun condono? Allora tutti paghino tasse cinque anni dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la legge di Bilancio approvata in via definitiva dal Senato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ripete oggi che non sono condoni perché si paga quanto dovuto con maggiorazione. Ma la maggiorazione è minima e una dilazione di pagamento di cinque anni in periodo d'inflazione è un regalo", chiarisce su Twitter l'economista e senatore del Partito democratico, Carlo Cottarelli. "E se non è un regalo, si dia a tutti la possibilità di pagare le tasse cinque anni dopo", aggiunge. (Rin)