Legge Bilancio: Borgonzoni, misure per azioni strategiche di sviluppo e promozione del settore cultura

- "Dagli investimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale custodito dai piccoli Comuni italiani ai fondi per le imprese culturali e creative, dalle misure mirate al rafforzamento delle tutele dei lavoratori dello spettacolo agli incentivi per avvicinare i giovani alla cultura. La legge di Bilancio propone azioni strategiche per lo sviluppo e la promozione del patrimonio storico e artistico del Paese nonché del settore". Lo evidenzia il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni sulla manovra economica, giunta al via libera definitivo, dopo il voto del Senato. "Tra i diversi interventi a cui lavoreremo da subito, quelli a favore delle sale. E con il nuovo anno – aggiunge Borgonzoni – inizierà un ciclo di tavoli di confronto tematici proprio per mettere a punto strumenti in grado di rispondere in maniera ancora più incisiva ad esigenze e necessità del sistema audiovisivo italiano". (Rin)