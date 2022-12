Romania: ministro Esteri Aurescu, il 2022 è stato l'anno più difficile della nostra diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 è stato “senza dubbio l'anno più difficile della diplomazia romena dopo il 1989”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu, nel corso della presentazione del Rapporto sull'azione diplomatica del Paese avvenuta oggi a Bucarest. Aurescu ha ricordato che il 2022 è stato segnato, a livello regionale e globale, dalla guerra in Ucraina. "La pace nel continente europeo, dove i cittadini non sperimentavano tali situazioni dalla Seconda guerra mondiale, è stata scossa e il modo di rapportarci alle finalità e ai mezzi della nostra azione diplomatica è cambiato radicalmente. La diplomazia romena si è rapidamente adattata alla nuova realtà, agendo come una vera e propria ‘diplomazia di guerra’", ha aggiunto il ministro. Nel primo capitolo del Rapporto, il documento si concentra sull'azione diplomatica della Romania nel contesto della guerra lanciata dalla Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, con un'enfasi sul coinvolgimento nel facilitare il sostegno multidimensionale della Romania all'Ucraina, nell'azione decisiva per prevenire una crisi alimentare mondiale e sul sostegno concesso alla Moldova, anche attraverso due iniziative del ministro Bogdan Aurescu nel 2022: la creazione della Piattaforma di supporto per la Moldova, sotto i cui auspici sono già state organizzate tre riunioni ministeriali, a Berlino, Bucarest e Parigi, e la Trilaterale Romania - Moldova - Ucraina, la cui prima riunione si è svolta nel settembre 2022, ad Odessa. (segue) (Rob)