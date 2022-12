Romania: ministro Esteri Aurescu, il 2022 è stato l'anno più difficile della nostra diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto include anche altre pietre miliari, in particolare l'azione diplomatica della Romania in termini di politica di sicurezza, anche per quanto riguarda i risultati del vertice Nato di Madrid nel giugno 2022, la consacrazione dell'importanza strategica del Mar Nero a livello internazionale e l'accoglienza della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bucarest a fine novembre, oltre a quella del Munich Leaders' Meeting, trasformando così, per alcuni giorni, la capitale della Romania nella capitale della diplomazia europea ed euroatlantica. "Il ruolo della diplomazia rimane essenziale, sia nelle crisi che nei periodi di pace, ma soprattutto durante le crisi. La politica estera della Romania continuerà ad essere dinamica, proattiva e vigile, e il nostro primo compito è agire con fermezza e senza mai scendere a compromessi quando lavoriamo verso i nostri obiettivi fondamentali: garantire la sicurezza e la prosperità dei nostri cittadini, sulla base dei fondamenti della nostra politica estera - rafforzare il profilo della Romania nell'Unione Europea e nella Nato, nonché il partenariato strategico con gli Stati Uniti ", ha dichiarato Aurescu all'inizio di questo documento. (segue) (Rob)