Romania: ministro Esteri Aurescu, il 2022 è stato l'anno più difficile della nostra diplomazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le pietre miliari per il prossimo anno, il rapporto afferma che "il ministero degli Esteri continuerà a prestare attenzione prioritaria, anche garantendo le risorse necessarie, alla prosecuzione degli intensi sforzi per sostenere l'adesione della Romania all'area Schengen, nonché nostra adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)". Si cita inoltre "la prosecuzione degli sforzi attivi per sostenere la Moldova a livello politico-diplomatico, le riforme necessarie per il percorso europeo, a livello economico, sicurezza energetica e altri campi pertinenti, un maggiore coinvolgimento a livello della Piattaforma di sostegno per la Moldova, lanciata dalla Romania, insieme a Germania e Francia". Il ministero parla di "valorizzazione adeguata e complessiva", in prospettiva, dei rapporti con gli Stati confinanti - Ungheria, Bulgaria, Serbia. Allo stesso tempo, viene sottolineato il futuro contributo della diplomazia romena alla preparazione del vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari, che sarà ospitato dal presidente della Romania, a Bucarest, nel 2023. (Rob)