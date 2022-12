Riforme: Meloni su presidenzialismo, disponibile a discutere ma voglio farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sarò così sprovveduta da non cogliere atteggiamenti dilatori sulla riforma del presidenzialismo: massima disponibilità al confronto se si ha l’obiettivo di affrontare questo tema una volta per tutte. Vorrei lasciare come eredità istituzioni più veloci e stabili”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. La riforma delle istituzioni “è un impegno che ho preso e che voglio rispettare”, ha concluso. (Rin)