Speciale difesa: Ucraina-Francia, Zelensky a colloquio con ministro Difesa Lecornu, focus su assistenza militare

22 luglio 2021

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio con il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, in Ucraina per la sua prima visita da ministro. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky in un messaggio su Telegram. “Ho parlato della situazione di sicurezza al fronte e dei bisogni della difesa ucraina. Abbiamo discusso ulteriori iniziative per rafforzare le capacità difensive del nostro Paese con il sostegno della Francia”, ha dichiarato il capo dello Stato ucraino. “Sono grato alla Francia per l’assistenza militare già inviata, mirante a proteggere i cieli ucraini e a potenziare le nostre capacità difensive”, ha continuato Zelensky. (Kiu)