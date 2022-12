Speciale difesa: Ungheria, ministro Difesa, raggiungeremo il 2 per cento del Pil di spese militari entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria raggiungerà il 2 per cento del Pil di spese militari entro la fine del 2023, con un anno di anticipo. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ungherese, Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Il ministro ha spiegato che l’aumento è in linea con le aspettative della Nato. “Il governo ungherese sta attuando uno dei maggiori programmi di sviluppo delle Forze armate nell’Europa centrale. Nel 2023 il ministero della Difesa spenderà oltre il 20 per cento del suo bilancio per lo sviluppo”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Vap)