Speciale difesa: Francia, ministro Difesa, al lavoro per rispondere a bisogni Ucraina "nelle prossime settimane"

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Francia, Sebastien Lecornu, ha dichiarato di voler lavorare per rispondere ai bisogni militari di Kiev "nelle prossime settimane". Il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno chiesto di fargli delle "proposte nel mese di gennaio per ridefinire un'agenda" comune, ha detto Lecornu durante una conferenza stampa tenuta a Kiev al fianco del suo omologo Oleksii Reznikov. Lecornu ha detto di aver avuto con il ministro ucraino dei colloqui riguardanti al "situazione tattica e strategica" e sui "bisogni dell'esercito ucraino per le prossime settimane". Nel corso della sua visita Lecornu ha anche incontrato Zelensky. Il presidente ucraino ha informato il ministro francese "della situazione al fronte e dei bisogni urgenti di difesa", si legge in un comunicato diffuso dalla presidenza di Kiev. (Kiu)