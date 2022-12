Speciale difesa: Nepal-India, si conclude l’esercitazione Surya Kiran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sedicesima edizione dell’esercitazione congiunta indo-nepalese Surya Kiran, che si è aperta il 16 dicembre in Nepal, nella scuola militare di Saljhandi, si è conclusa. L’esercitazione, che coinvolge gli eserciti dei due Paesi, si svolge con cadenza annuale con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità in operazioni di guerra nella giungla, antiterrorismo in territori montuosi e interventi in caso di disastri sotto il mandato delle Nazioni Unite. (Inn)