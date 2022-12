Roma: Ciocchetti (Fd'I), Anac verifichi legittimità nomina Guerritore a commissario Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti, in una nota, dichiara: "Chiedo l'intervento dell'Anac per la verifica della sussistenza della correttezza e legittimità delle procedure relative alla nomina di Eriprando Guerritore a commissario straordinario dell'Ater del Comune di Roma. L'avvocato Guerritore - spiega il deputato di Fd'I - è infatti stato nominato all'Ater di Roma prima come commissario nel 2019, poi rinnovato nel 2020, successivamente nominato presidente Cda e adesso nel 2022 nuovamente nominato commissario. Ci sono quindi gli elementi per pensare a una presunta inconferibilità del nuovo incarico. Ricordo che l'Ater del Comune di Roma - sottolinea Ciocchetti - sta procedendo all'alienazione della sede centrale e legale dell'ente sito in Lungotevere Tor Di Nona attraverso una trattativa privata che si concretizzerebbe in una valutazione dell'immobile di circa 34 milioni di euro. Tale iter di vendita non prevede alcuna procedura a evidenza pubblica fondamentale per consentire all'ente di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nonostante l'istituzione di una commissione formata da tre consiglieri del Cda dell'Ater Roma per avere visione della documentazione inerente la vendita della sede, Zingaretti - osserva il deputato di Fd'I - ha poi decretato la decadenza del Consiglio di amministrazione nominando lo scorso novembre per l'ennesima volta Eriprando Guerritore già presidente del Cda, commissario straordinario. Un tentativo, quello di Zingaretti, di cancellare la rappresentanza all'interno dell'azienda territoriale e procedere cosi impunemente alla vendita della sede di Lungotevere Tor di Nona", conclude Ciocchetti. (Com)