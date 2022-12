© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I lavoratori devono avere le stesse opportunità e diritti indipendentemente dal contratto che hanno: non c’è alcuna discriminazione” nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche dopo l’innalzamento delle soglie per la flat tax per le partite Iva. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. (Rin)